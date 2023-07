Michelle Hunziker ha due matrimoni alle spalle e diverse relazioni finite male, eppure ha confessato che crede ancora nell’amore. La conduttrice svizzera spera di innamorarsi ancora.

Michelle Hunziker crede ancora nell’amore

Intervistata dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker ha parlato dell’amore. Anche se il suo matrimonio con Eros Ramazzotti è finito, così come quello con Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera crede ancora nel principe azzurro. In questo momento della sua vita, però, è completamente appagata: la nascita del piccolo Cesare, figlio della primogenita Aurora, le ha dato nuova linfa vitale.

La confessione di Michelle Hunziker

Michelle ha dichiarato:

“Certo che dopo due divorzi credo nell’amore e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

Come al solito, la Hunziker usa l’ironia, ma la sua fiducia nell’amore è sincera.

Michelle Hunziker si gode la vita da single

Michelle Hunziker ha ammesso che in questo momento si gode la vita da single, ma se dovesse incontrare un uomo che desta il suo interesse non si tirerebbe indietro. Teme la solitudine, ma non fa di tutto per sottrarsi dalle sue grinfie: