Michelle Hunziker nonna giovane: "Non dobbiamo vergognarci"

Michelle Hunziker è diventata nonna del suo primo nipote, Cesare, lo scorso 30 marzo. In queste ore la showgirl ha inviato un messaggio ironico alle sue fan, diventate nonne come lei prima dei 50 anni.

Michelle Hunziker nonna: il messaggio alle fan

Michelle Hunziker è entusiasta per l’arrivo del suo primo nipote, Cesare, figlio della sua primogenita, Aurora Ramazzotti. La showgirl ha avuto la sua prima figlia a 20 anni e il suo primo nipote a 46 anni. Sui social ha lanciato un messaggio per tutte coloro che, come lei, sono diventate nonne prima dei 50.

“In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante e cioè che l’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni… Ma c’è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare nonni, oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonne, oggigiorno la nonnitudine non ha più che a fare con l’età è uno state of mind! La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica? Taggatemi nelle vostre foto e io le ricondividerò”, ha dichiarato alle sue fan chiedendo loro di inviare le loro foto insieme ai nipotini. Il primo nipote di Michelle Hunziker è nato nella stessa clinica svizzera in cui lei ha dato alla luce Aurora e in queste ore sua figlia e il fidanzato Goffredo hanno fatto ritorno nella loro casa a Milano.