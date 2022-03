Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in Sardegna insieme: passeggiate, baci e un appartamento ad accoglierli.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati pizzicati in Sardegna, dove, tra una passeggiata mano nella mano e qualche bacio sulle labbra, si sono rintanati in un appartamento. Cosa c’è davvero tra la conduttrice svizzera e il medico sardo?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in Sardegna

A distanza di un paio di mesi dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker potrebbe avere un nuovo amore. Il fortunato, anche se sarebbe il caso di ritenere fortunata anche lei, è Giovanni Angiolini, medico diventato popolare per aver partecipato al Grande Fratello. La conduttrice svizzera è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Bunte in Sardegna. Ovviamente, con lei c’è il dottore. Passeggiate mano nella mano, baci sulle labbra e sguardi complici.

I due, alla fine della promenade, si ritirano in un appartamento.

Michelle: i viaggi in Sardegna sono aumentati

La Hunziker vive a Milano con le figlie avute da Tomaso Trussardi, ma non ha mai nascosto di amare la Sardegna. Stando a quanto sostengono i beninformati, negli ultimi tempi i suoi viaggi in terra sarda sono aumentati. Il motivo, neanche a dirlo, è da ricollegare alla frequentazione con Giovanni. Quest’ultimo lavora sia a Sassari che a Olbia, ma rivece anche a Milano.

Pertanto, è probabile che i loro incontri non avvengano solo in Sardegna, ma anche nel capoluogo milanese. Considerando che i viaggi di Michelle nell’isola sono aumentati, è da escludere che i due si incontrino per motivi medici. Se così fosse stato, infatti, la showgirl avrebbe potuto farsi visitare a Milano e risparmiarsi oltre 1 ora di aereo.

Michelle e Giovanni sono una coppia?

Al momento è presto per dire se Michelle e Giovanni siano una coppia o meno.

Le paparazzate del settimanale Bunte non mostrano nessun bacio passionale, ma un casto kiss sulle labbra, con la Hunziker che indossa perfino la mascherina. Le passeggiate mano nella mano, invece, fanno riflettere un po’. Due semplici amici, soprattutto ad una certa età, non hanno bisogno di camminare in modo tanto intimo. Per ora, i diretti interessati non hanno né confermato e né tantomeno smentito il gossip.