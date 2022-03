Michelle Hunziker è stata pizzicata mentre bacia un ex gieffino: chi è il fortunato?

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è stata pizzicata mentre bacia un ex gieffino. L’uomo, di professione medico chirurgo, è un volto molto noto e apprezzato del piccolo schermo. Di chi si tratta?

Michelle Hunziker bacia un ex gieffino

Nuovo amore per Michelle Hunziker? Dopo la fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto due splendide figlie, la conduttrice svizzera è stata pizzicata mentre bacia un altro uomo. I paparazzi del settimanale tedesco Bunte l’hanno beccata con un ex gieffino molto noto. Si tratta di Giovanni Angiolini, di professione medico chirurgo. Nelle foto pubblicate dalla rivista, è bene sottolinearlo, Michelle e il dottore, eletto “Medico più bello d’Italia“, si scambiano un bacio casto, ma pur sempre sulle labbra.

Michelle e Giovanni sono una coppia?

La paparazzata messa a segno dal settimanale Bunte immortala Michelle con la mascherina protettiva, mentre Giovanni non indossa nulla. Il bacio, quindi, avviene con una Ffp2 a fare da barriera. Pertanto, parlare della Hunziker e di Angiolini come una nuova coppia sembra un po’ prematuro.

Chi è Giovanni Angiolini?

Classe 1981, Giovanni Angiolini è un medico chirurgo di origini sarde. L’uomo si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2015, quando è diventato un concorrente del Grande Fratello.

La sua esperienza nel reality, però, è durata soltanto 22 giorni. Non è stato eliminato da un televoto, ma ha dovuto abbandonare per motivi professionali. I dirigenti dell’azienda per cui lavorava lo misero davanti ad una scelta: il GF oppure il posto fisso. Giovanni, senza pensarci un attimo, scelse la seconda strada.