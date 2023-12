Michelle Hunziker e Serena Autieri: amicizia al capolinea?

L’amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è davvero arrivata al capolinea? La conduttrice svizzera, stanca del chiacchiericcio, ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza. Vediamo cosa è successo tra loro.

Come vuole la tradizione, si torna a parlare dell’amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. A periodi alterni, infatti, si vocifera che le due abbiano interrotto i rapporti. Nei giorni scorsi, la notizia è tornata ad essere virale e la conduttrice svizzera ha voluto dire la sua.

Via social, Michelle ha condiviso una foto in compagnia di Serena. A didascalia, ha scritto:

“Amica mia, ci risiamo. Eccoci qua, siamo quasi arrivati alla Vigilia di Natale e una volta all’anno, puntualmente, dicono che io e Serena Autieri siamo in crisi. Mi fa troppo ridere questa cosa. Ma forse è dovuta al fatto che lei lavora tantissimo e io anche, che lei abita a Roma e io a Milano. Ma l’amicizia tra me e lei è un’amicizia che va oltre, è una sorellanza. Le sorelle si amano anche quando non si vedono per molto tempo. Io ci tengo tantissimo a lei e le voglio un bene dell’anima”.