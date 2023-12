L’amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è arrivata al capolinea? Secondo voci di corridoio, ci sarebbe un po’ di maretta tra le due grandi amiche a causa di ambizioni lavorative diverse.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, amicizia al capolinea?

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, l’amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri potrebbe essere giunta al capolinea. Non è la prima volta che qualcuno mette in dubbio il loro rapporto, ma adesso sembra che in ballo ci siano ambizioni lavorative diverse. E’ per questo motivo che le due avrebbero rallentato le frequentazioni, pur continuando a seguirsi sui social.

L’indiscrezione su Michelle Hunziker e Serena Autieri

Il settimanale Oggi parla di una nuova crisi tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. L’attrice e conduttrice napoletana vorrebbe tornare in televisione con un programma tutto suo e ad aiutarla potrebbe essere Simona Agnes, figlia dello storico direttore generale del Servizio pubblico Biagio Agnes e consigliere del Cda Rai in quota a Forza Italia. Proprio l’amicizia con lei avrebbe in un certo senso incrinato quella con l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Michelle e Serena: di mezzo c’è Simona Agnes

Serena e Simona, stando a quanto si vocifera, avrebbero iniziato a frequentarsi in modo assiduo, tanto che la Agnes ha scelto la Autieri come madrina d’eccezione di una serata evento del Conservatorio di musica Santa Cecilia di cui è presidente. La cosa non avrebbe fatto piacere alla Hunziker. E’ bene sottolineare che, al momento, si tratta solo di un’indiscrezione e le dirette interessate non hanno confermato la maretta in corso.