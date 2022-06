Michelle Hunziker e Serena Autieri amiche da 10 anni: com'è nato il loro rapporto?

Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno una bellissima amicizia, che è nata circa dieci anni fa. La conduttrice di Dedicato ha raccontato come ha conosciuto la collega svizzera e ha spiegato perché il loro rapporto è diventato tanto speciale.

Michelle Hunziker e Serena Autieri: un’amicizia importante

Intervistata dal settimanale Intimità, Serena Autieri ha parlato di tante cose, compresa la bellissima amicizia che la lega a Michelle Hunziker. Le due si sono conosciute dieci anni fa, durante una vacanza in Alta Badia. Entrambe stavano trascorrendo qualche giorno di relax in montagna, accompagnate dalle rispettive famiglie. Tra un incontro casuale e uno programmato, Michelle e Serena si sono trovate in grande sintonia. Così, è nato un rapporto che, giorno dopo giorno, si è consolidato sempre di più.

Le parole di Serena Autieri

Serena ha ammesso:

“Tra noi non esiste competizione. C’è solo la voglia di stare insieme e divertirsi. Io gioisco per le sue cose e lei fa lo stesso per le mie, c’è la gioia e l’affetto puro. Sono semplicemente felice se lei è felice”.

Ad unire la Hunziker e la Autieri anche le figlie, che sono andate da subito molto d’accordo. Michelle è mamma di Sole e Celeste, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi, mentre Serena ha una figlia, Giulia, avuta dal consorte Enrico Griselli.

La conduttrice svizzera, inoltre, ha anche Aurora Ramazzotti, che è molto più grande delle due bimbe nate nel corso del matrimonio con l’imprenditore bergamasco.

Michelle e Serena: un’amicizia senza competizione

Anche se la Autieri conduce una vita molto più riservata rispetto a quella della Hunziker, questo non ha impedito loro di costruire un rapporto solido e sincero. Non a caso, Serena ha definito la loro amicizia una vera e propria “sorellanza“.

Hanno molti interessi in comune e sono talmente telepatiche che spesso si scrivono messaggi nello stesso momento e si ritrovano a dire le stesse cose contemporaneamente.