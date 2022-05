Michelle Hunziker, la nuova dedica per Eros Ramazzotti: il ringraziamento all’ex marito

"Rimettersi in gioco, senza indugiare": comincia così il nuovo post di Michelle Hunziker, con il quale ha mandato un nuovo ringraziamento al primo marito.

Negli ultimi mesi Michelle Hunziker ha mostrato ai fan il suo riavvicinamento al primo marito, Eros Ramazzotti. I due appaiono in sintonia e tra loro i sorrisi non mancano. Dopo il bacio a “Michelle Impossible”, il programma condotto dalla famosa conduttrice svizzera e interamente dedicato a lei, i fan hanno persino sperato in un ritorno di fiamma, sebbene le voci siano state presto smentite dai diretti interessati.

Tuttavia, che tra Michelle ed Eros i rapporti siano distesi e sereni è innegabile. L’ultima dedica che la Hunziker ha pubblicato sui social lo conferma.

Michelle Hunziker, la nuova dedica indirizzata a Eros Ramazzotti

Non ha ringraziato solo la “federazione italiana A.I.K.K.” per averla accolta “così calorosamente nella loro famiglia”. Nel lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker ha ringraziato anche l’ex marito Eros Ramazzotti.

“Rimettersi in gioco, senza indugiare… Andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione, per poi vivere emozioni di questa portata… Ne vale davvero la pena. Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame”, scrive la Hunziker.

Quindi ha aggiunto: “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi, che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina.

Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi”.