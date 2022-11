Michelle Hunziker e Trussardi di nuovo insieme: il weekend sulle Dolomiti

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati avvistati in atteggiamenti intimi, nonostante abbiano smentito il loro ritorno di fiamma.

Nonostante Tomaso Trussardi abbia smentito le voci in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker i due, durante il weekend di Ognissanti, sono stati avvistati in atteggiamenti intimi a San Cassiano, tra le Dolomiti.

Michelle Hunziker e Trussardi insieme

Tomaso Trussardi ha smentito il suo presunto riavvicinamento con l’ex moglie Michelle Hunziker, con cui nelle ultime ore ha precisato che starebbe cercando di avere un nuovo equilibrio per il bene delle due figlie, Sole e Celeste.

Nonostante la smentita dell’imprenditore lui e la showgirl svizzera sono stati avvistati lo scorso weekend insieme a San Cassiano, sulle Dolomiti, dove avrebbero trascorso un weekend all’insegna della famiglia e del relax.

In una delle foto rubate da Diva e Donna si vede Trussardi baciare teneramente la fronte della conduttrice e, secondo qualcuno, questa sarebbe la prova di un ritorno di fiamma tra i due.

La frecciatina contro Giovanni Angiolini

Nelle ultime ore Tomaso Trussardi ha espresso la sua opinione su Giovanni Angiolini, il chirurgo ed ex gieffino con cui Michelle Hunziker ha vissuto una liaison nei mesi scorsi. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, ha confidato al Corriere della Sera Tomaso Trussardi, che in merito al suo rapporto con l’ex moglie ha affermato che sarebbe pacifico e sereno.

I due starebbero cercando di fare del loro meglio per la serenità delle figlie, Sole e Celeste, rimaste a vivere con la madre.