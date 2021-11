Michelle Hunziker: ecco quanto costa lo strepitoso abito sfoggiato a All Together Now

Svelato costo e marca dell'ammiratissimo abito indossato da Michelle Hunziker nella seconda puntata di All Together Now su Canale 5

Nel corso della seconda puntata della nuova edizione di All Together Now, Michelle Hunziker ha fatto sfoggio di un raffinatissimo abito da sera nero. Il tubino aderente senza spalline, impreziosito da un profondo spacco sul retro, è stato senza dubbio uno scelta azzeccata, che ha dato sicuramente risalto al fisico a dir poco perfetto della conduttrice elvetica.

Molti telespettatori si sono dunque chiesti marca e costo del vestito in questione e noi siamo qui a svelare entrambi!

Michelle Hunziker: marca e prezzo dell’abito di All Together Now

Come reso noto dal profilo Instagram di Closet Italy, si tratta dunque di un capo del brand Toptrend dal prezzo di circa 300 euro. Il segreto del marchio nel settore dell’abbigliamento pare sia proprio racchiuso nella cura dei dettagli nonché nel sapiente lavoro degli esperti artigiani nell’atelier italiano.

Anche quest’anno la bella svizzera sarà protagonista del piccolo schermo nostrano. Dopo All Together Now ritroveremo infatti Michelle Hunziker a “Striscia la Notizia” insieme allo storico partner professionale Gerry Scotti.

Nel mentre per lei anche in amore va tutto a gonfie vele: il sentimento per il marito Tomaso Trussardi appare infatti sempre solido, così come sembrano essere notevolmente migliorati i rapporti con l’ex compagno Eros Ramazzotti.

Solo pochi giorni fa, a testimonianza dell’affetto e della stima dopo la fine del matrimonio, entrambi si sono difatti mostrati sui social insieme, durante un pranzo con la figlia Aurora.