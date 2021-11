Anna Tatangelo: il duro sfogo della cantante a All Together Now

Nel commentare l’esibizione di un concorrente particolarmente attraente, Anna Tatangelo ha deciso di parlare di un tema da lei molto sentito

Nelle puntata del 7 novembre 2021 di All Together Now, un concorrente ha sicuramente acceso la curiosità di molti. Stiamo parlando di Michelangelo Falcone, terzo partecipante della seconda manche, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico femminile.

Persino J-Ax si è detto certo che uno dei motivi del suo successo in trasmissione sia stato legato al suo evidente fascino.

Anna Tatangelo si sfoga in diretta

Nello show il bel Michelangelo ha ovviamente dimostrato di meritarsi il plauso del giudici soprattutto grazie al suo talento, elemento che ha destato qualche riflessione. A esporsi nel dettaglio sul tema è stata Anna Tatangelo, da sempre costretta a ricevere commenti più o meno espliciti sulla sua fisicità.

Parlando dunque del giovane cantante, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha precisato come la bellezza debba essere un valore aggiunto: “A volte qualcuno ti fa una battuta sull’aspetto fisico ed è lì che devi dimostrare di più. Al di là della figaggine, sei stato bravo, […]. Si parla di body positive, però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari hanno le te**e rifatte e c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire”.

Michelangelo si è esibito con un brano non facile, ovverosia In un giorno qualunque di Marco Mengoni. La sua performance gli è valsa un punteggio di 82 di partenza, cifra già piuttosto alta, poi successivamente aumentata. Anche Rita Pavone e Francesco Renga hanno sottolineato la bravura dell’artista, che può dunque sperare in un futuro fuori dal palcoscenico della trasmissione condotta da Michelle Hunziker.