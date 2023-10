Michelle Hunziker: fuga d'amore con Alessandro Carollo

Secondo indiscrezioni, Michelle hunziker avrebbe deciso di concedersi una fuga segreta con la sua nuova fiamma, l’osteopata Alessandro Carollo.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: la fuga d’amore

Michelle Hunziker avrebbe ritrovato la serenità in amore accanto all’osteopata Alessandro Carollo, con cui è stata avvistata per la prima volta insieme solo qualche settimana fa. Secondo il paparazzo Alan Fiordelmondo, i due nelle ultime ore sarebbero stati tormentati dai paparazzi e per questo avrebbero deciso di concedersi una fuga romantica a Varigotti (in Liguria) dove la showgirl avrebbe affittato una casa difronte alla spiaggia. Al momento sulla questione non vi sono conferme, e in tanti sui social si chiedono se prima o poi la showgirl e il suo nuovo amore si decideranno a uscire allo scoperto.

Per Michelle Hunziker quella con Carollo sarebbe la prima storia importante dopo l’addio a Tomaso Trussardi e, fino ad alcuni mesi fa, la showgirl si era sempre definita single. Secondo i rumor riportati da Chi, lei e l’osteopata romano – già balzato agli onori delle cronache in passato per via delle sue amicizie vip – sarebbero legati da almeno un anno, ma sulla questione non è dato sapere di più. La showgirl si deciderà a rompere il silenzio in merito alla questione?

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui