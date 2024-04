Due bambini sono morti e 15 persone sono rimaste ferite dopo il terribile incidente in Michigan. Un uomo ubriaco si è schiantato contro una festa di compleanno.

Michigan, ubriaca si schianta con l’auto contro festa di compleanno: morti due bambini

Due bambini sono morti e altre 15 persone sono rimaste ferite dopo che una guidatrice ubriaca si è andata a schiantare contro una festa di compleanno in un club nautico in Michigan, negli Stati Uniti. Le due vittime sono un fratello di 5 anni e una sorella di 8 anni. Diverse persone sono rimaste ferite in modo grave, come riportato dallo sceriffo Troy Goodnough, della contea di Monroe.

“La scena è stata descritta dai primi soccorritori come estremamente caotica, con un alto livello di emozione da parte delle persone direttamente coinvolte e di coloro che hanno assistito a questo orribile incidente” ha dichiarato lo sceriffo. Tre bambini e sei adulti sono stati portati in ospedale con elicotteri e ambulanze, alcuni con ferite molto gravi. Altri feriti sono stati curati sul posto e poi portati in ospedale.

Ubriaca contro festa di compleanno: donna arrestata

Lo sceriffo ha spiegato che una donna di 66 anni era al volante del veicolo quando è andata a schiantarsi contro la festa, entrando nell’edificio. L’incidente è avvenuto allo Swan Creek Boat Club di Berlin Township. La donna è stata presa in custodia ed è sospettata di aver guidato il veicolo mentre era ubriaca. Sta collaborando con le autorità e sicuramente affronterà nuove accuse. Le autorità sono state informate che la donna potrebbe essere stata in una taverna vicina prima dell’incidente, ha dichiarato lo sceriffo Goodnough.