Nel podcast No Lies, Micol Olivieri ha raccontato i retroscena della sua carriera e quanto ha guadagnato sul set de I Cesaroni.

Quando si parla de I Cesaroni, oltre alle battute cult e ai personaggi indimenticabili, molti fan si sono sempre chiesti: quanto guadagnavano davvero gli attori della serie? A rompere il silenzio ci ha pensato Micol Olivieri, la storica Alice, che per la prima volta ha svelato pubblicamente il suo stipendio a stagione.

Dal set ai social: la nuova vita di Micol Olivieri

Micol Olivieri ha recentemente rilasciato un’intervista al podcast No Lies, durante la quale ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua esperienza ne I Cesaroni. Tra curiosità sul set, dettagli sui compensi e riflessioni sulla sua carriera, l’attrice ha offerto uno sguardo originale e personale su uno dei periodi più iconici della sua vita professionale.

Oggi Micol Olivieri ha abbandonato la recitazione per dedicarsi alla carriera di influencer, un settore che a suo dire offre opportunità economiche più redditizie rispetto al mondo dello spettacolo tradizionale. Parlando di guadagni, l’attrice ha dichiarato che il passaggio al digitale le ha permesso di ottenere un’entrata stabile e significativa.

Inoltre, ha ricordato anche vecchie tensioni con alcuni colleghi, come Niccolò Centioni, ma episodi recenti, come il funerale di Antonello Fasari, hanno contribuito a ricucire i rapporti. Il ritorno de I Cesaroni ha riportato sotto i riflettori gli attori della serie, riaccendendo l’interesse dei fan per i protagonisti storici.

Micol Olivieri svela il guadagno a stagione con i Cesaroni

Micol Olivieri, interprete di Alice Cudicini nelle sei stagioni de I Cesaroni, ha spiegato che il suo primo contratto prevedeva un aumento progressivo del compenso stagione dopo stagione. Le prime tre stagioni erano strutturate in modo continuativo, mentre la quarta e la quinta stagione erano gestite separatamente.

Per le prime stagioni il compenso si aggirava tra i 50.000 e i 60.000 euro, mentre nelle stagioni successive raggiungeva circa 140-150 mila euro. L’attrice ha anche raccontato alcuni dettagli pratici della vita sul set, come il fatto che inizialmente non aveva un autista e si spostava con i mezzi pubblici insieme alla madre, situazione che solo in seguito è cambiata.