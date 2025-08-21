Scontro social tra Sonia Bruganelli e Gabriele Parpiglia. Dopo l’ultima newsletter da parte del giornalista, l’ex moglie di Paolo Bonolis è andata su tutte le furie. Ecco i dettagli.

Sonia Bruganelli contro Gabriele Parpiglia

Sonia Bruganelli ha attaccato duramente il giornalista Gabriele Parpiglia dopo la sua ultima newsletter dove parlava dei cosiddetti figli d’arte che “hanno avuto un’opportunità per il cognome, ma non ce l’hanno fatta perché privi di talento.” All’appello, tra gli altri, compaiono ad esempio Nathan Falco Briatore, Cristian Totti e, Davide Bonolis, figlio appunto del conduttore e della Bruganelli.

Parpiglia ha descritto le esperienze calcistiche di Davide in modo non lusinghiero, aggiungendo poi: “questo strizzare l’occhio alle telecamere ci fa pensare che sia pronto per la Tv. Scommettiamo che un reality lo aspetta? Per noi, prima o poi, come si dice a Roma, ‘ci casca…‘” Queste parole non sono per niente piaciute alla madre di Davide, Sonia Bruganelli, ecco come ha reagito.

“I miei figli, no: non ti permettere”, Sonia Bruganelli contro Parpiglia

Sonia Bruganelli è andata su tutte le furie dopo le parole di Gabriele Parpiglia su suo figlio Davide. L’opinionista ha così condiviso alcune stories su Instagram, attaccando il giornalista. Nella prima ha pubblicato una foto dello stesso Parpiglia assieme al figlio, a sottolineare che bisognerebbe usare delicatezza quando si parla appunto dei figli, poi ha attaccato in un video: “Praticamente nulla è cambiato. Prima prendevi del denaro come consulente ( e qui ha mimato il gesto delle virgolette) e adesso lo prendi parlando addirittura dei miei figli. Complimenti, bravo, anzi se è possibile chiedo a tutti quanti di seguire Gabriele, così magari otterrà economicamente di cui ha bisogno e smetterà di rompere i co****ni a dei ragazzi di 20 anni”. Vedremo se il giornalista replicherà o meno.