Migliaia in piazza a Budapest contro Orban: richiesta di dimissioni

Nel cuore di Budapest, decine di migliaia di persone si sono riunite in una delle più grandi manifestazioni degli ultimi anni in Ungheria. Il richiamo è stato promosso da un avvocato di 43 anni, Peter Magyar, che emerge come figura di spicco dell’opposizione al premier Viktor Orban.

La nascita di un movimento di opposizione

La folla ha chiesto le dimissioni di Orban, sottolineando la necessità di un cambiamento politico nel paese. Durante il corteo Magyar ha annunciato la fondazione di un nuovo movimento politico. Questo movimento si prepara a partecipare alle elezioni europee e alle elezioni comunali di giugno, proponendosi come principale forza di opposizione all’attuale governo.

La lotta contro la corruzione

Magyar, già noto per la sua opposizione alla corruzione e agli abusi di potere, ha puntato i riflettori sulla necessità di difendere lo stato di diritto e i valori europei. Il suo movimento mira a contrastare gli interessi personali che circondano Orban, promuovendo un’Ungheria più allineata con le direttive europee.

Le sfide e le controversie

Nonostante il crescente sostegno internazionale, Magyar deve affrontare una serie di critiche e attacchi da parte dei media controllati dal governo. Il suo coinvolgimento in passato con aziende statali è stato oggetto di polemiche, ma, nonostante ciò, il suo movimento continua a guadagnare consensi.