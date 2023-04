440 migranti sono stati prelevati dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere. Si trovavano su un’imbarcazione in difficoltà.

Migranti, 440 prelevati da nave Geo Barents

Nel corso della scorsa notte, la nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha prelevato dei migranti che si trovavano su un’imbarcazione in evidenti difficoltà nella zona Sar Malta. La segnalazione è arrivata da Alarm Phone. A bordo della Geo Barents sono state fatte salire 440 persone, tra cui 8 donne e circa 30 bambini. Il soccorso è stato particolarmente lungo e delicato a causa delle avverse condizioni meteo.

Salvataggio dei migranti in difficoltà

