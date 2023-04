Migranti, 35 persone bloccate sull'isolotto di Lampione

Le onde alte fino a tre metri, rendono complicate le operazioni di soccorso che vanno avanti da ieri per salvare i 35 migranti bloccati a Lampione

Da ieri 35 migranti sono bloccati sull’isolotto di Lampione, nei pressi di Lampedusa. Il forte vento e il mare grosso rendono difficili i soccorsi

Migranti bloccati a Lampione

Sono 35 i migranti che da domenica sono bloccati sull’isolotto di Lampione, nei pressi di Lampedusa. Da quanto si apprende, tra di essi dovrebbe esserci anche una donna incinta.

I tentativi di soccorso

Più volte una motovedetta della Capitaneria ha ripetutamente provato da ieri ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo, ma le alte onde – fino a 3 metri – non hanno permesso il salvataggio.

Da questa mattina gli uomini della Guardia costiera hanno riprovato ad avvicinarsi alla costa dell’isola – la più piccola delle isole Pelagie – ma a causa del vento forte e del mare mosso, non è possibile avvicinarsi in sicurezza all’area piena di scogli.

Coperte dagli elicotteri

Dagli elicotteri sono state fatte calare coperte e vettovaglie fornite dalla polizia. Il gruppo è composto per lo più da uomini, ma, come già accennato, ci dovrebbe essere anche una donna incinta. Difficile valutare lo stato di salute delle persone presenti sull’imbarcazione: si sta valutando se fare intervenire un’equipe sanitaria per verificare le condizioni di tutti i migranti che da ieri sono all’aperto.

L’allarme delle Ong

Intanto, l‘Ong Mediterranea e Alarm Phone, -l’organizzazione indipendente di supporto ai migranti – hanno segnalato la presenza di cinquecento persone in pericolo nel Mediterraneo centrale. “Alarm Phone ha avvertito tutte le autorità di un’imbarcazione in fuga dalla Libia, mentre le condizioni meteo-marine sono pessime. È necessario un intervento di soccorso immediato”, si legge in un tweet.

(Immagine di repertorio)