L’ONG Alarm Phone ha affermato di aver perso il contatto radio con il peschereccio partito dalle coste della Libia con a bordo 145 migranti, che ora risultano dispersi.

Migranti, ancora 145 dispersi nel Mediterraneo

L’organizzazione conferma che durante l’ultimo contatto i migranti hanno inviato un SOS indicando che avevano un problema al motore. “Hanno detto di aver avuto problemi al motore prima che perdessimo i contatti con loro. Sono molto preoccupati” ha dichiarato l’ONG. Alarm Phone, inoltre, accusa le autorità di negligenza nei confronti di queste persone e aggiunge che in precedenza aveva chiesto assistenza per un’altra imbarcazione con 90 immigrati clandestini a bordo, che risulta ancora dispersa. “Come al solito le autorità tacciono su ogni possibile tentativo di ricerca di questa barca. Temiamo per le loro vite” e aggiunge “L’emergenza in mare è trattata come un segreto di Stato, la morte in mare nascosta”.

Approvato il Dl Migranti

Il Consiglio dei Ministri di ieri, mercoledì 27 settembre, ha approvato il Dl migranti. Il testo contiene una stretta sulle espulsioni e sul fenomeno dei falsi minori ed incrementa di 400 unità il contingente militare per l’operazione Strade Sicure. Non è menzionato, invece, l’articolo che prevedeva l’intervento della Guardia Costiera negli hotspot, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. Qualora, inoltre, non fossero disponibili strutture dedicate, sarà possibile ospitare ragazzi di 16 anni nei centri di accoglienza. Confermati anche gli accertamenti per controllare l’età di coloro che dichiarano di essere minorenni. Se, quindi, l’età dichiarata non corrisponde al vero, scatta la condanna per falsa attestazione, che precede l’espulsione dal territorio nazionale.