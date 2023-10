Nel dibattito cruciale concernente la gestione dei flussi migratori, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato con determinazione il notevole progresso raggiunto grazie alla collaborazione instaurata con la Tunisia nella lotta contro il traffico di esseri umani.

La questione migranti: il dialogo tra Italia e Tunisia

Il Ministro Tajani ha sottolineato quanto sia essenziale affrontare questa questione in modo congiunto, affermando che i risultati positivi ottenuti dal recente dialogo sono una dimostrazione dell’efficacia di un approccio basato sulla cooperazione internazionale. Il focus è stato posto non solo sulla repressione dei trafficanti, ma anche sull’affrontare le radici profonde che spingono le persone a intraprendere viaggi pericolosi attraverso il Mediterraneo.

Durante il suo incontro a Tunisi con il presidente Kais Saied, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato la profonda sintonia tra Italia e Tunisia riguardo a una questione di rilevante importanza globale: i flussi migratori e le attività dei trafficanti di esseri umani.

Tajani e Saied: la volontà di cooperare sui flussi migratori

Il cammino verso una gestione più umanitaria ed equa dei flussi migratori è un impegno a lungo termine. Questo incontro tra i leader rappresenta un passo importante in avanti, indicando la volontà di lavorare insieme e di promuovere azioni concertate per prevenire la sofferenza umana e affrontare le sfide legate alla migrazione in modo condiviso e solidale. Gli sforzi di Italia e Tunisia, uniti da una visione comune, rimangono una testimonianza di come la cooperazione internazionale possa portare a risultati significativi in un mondo sempre più interconnesso e complesso.