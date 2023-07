Migrantimania. Le partenze di migranti dalla Libia orientale dirette in l’Italia sono aumentate del 600% rispetto allo scorso anno. Quella del Paese nordafricano rimane tra le situazione più complicate dell’emergenza migratoria (e non solo).

La commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson interviene nel dibattito sulle attività Sar durante la plenaria al Parlamento europeo:

«Faccio un appello affinché si arrivi a conclusione. […] La guardia costiera libica deve portare avanti le proprie mansioni nel pieno rispetto del diritto internazionale . Ogni azione di violenza è inaccettabile. Il primo obiettivo deve essere salvare vite. L’Ue fa quanto è in suo potere per aiutare i Paesi membri nelle attività Sar. Nel patto abbiamo proposto misure di solidarietà proprio nella ricerca e nel soccorso».

Intanto in Italia il prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo prova a rassicurare i più allarmisti riguardo l’arrivo di circa settecento migranti nel territorio della provincia:

«Non siamo in emergenza e proprio perché vogliamo prevenirla stiamo chiamando i sindaci che fino a oggi non hanno mai attivato Cas (Centri d’accoglienza straordinaria) o Sai (Sistema accoglienza e integrazione), o accolto migranti, chiedendo loro di mettere a disposizione strutture da adibire a centri di accoglienza provvisori».