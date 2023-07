Lutto nel mondo della cultura mondiale: Milan Kundera è morto. Lo scrittore, autore del capolavoro L’insostenibile leggerezza dell’essere, aveva 94 anni. La triste notizia è stata resa pubblica dalla televisione ceca.

Una notizia che i lettori di tutto il mondo non si aspettavano, anche se la sua età era avanzata: Milan Kundera è morto. A rendere pubblica la notizia è stata la televisione ceca, con una notizia flash lanciata nelle prime ore della mattinata del 12 luglio 2023.

Milan Kundera aveva 94 anni

Milan Kundera, noto per le sue opere ma anche per la sua estrema riservatezza, aveva 94 anni. Stando a quanto reso pubblico dalla televisione ceca, è deceduto a Parigi, per cause che si presumono essere naturali.

Le opere di Milan Kundera

Senza ombra di dubbio, il libro più famoso di Milan Kundera è L’insostenibile leggerezza dell’essere del 1984, che è diventato anche un film. Tra le sue opere più celebri, quasi tutte tradotte in una quarantina di lingue, si ricordano: L’immortalità (1990), L’arte del romanzo (1986), Lo scherzo (1969), Amori ridicoli (1963), Secondo quaderno di amori ridicoli (1965), Terzo quaderno di amori ridicoli (1968), La vita è altrove (1973) e Il libro del riso e dell’oblio (1978).