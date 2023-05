Tragedia sfiorata a Milano, dove alla Stazione Centrale crolla un pezzo di cornicione ed una donna resta illesa per un soffio. Da quanto si apprende sui media della Lombardia il grosso pezzo di oltre un metro si è staccato da un sottopasso all’incrocio con via Sammarini. Nello specifico e secondo quanto riporta Milano Today quella donna, una passante, è di fatto salva per un soffio e per lei poteva finire malissimo, a considerare le dimensioni del pezzo staccatosi nell’incidente.

A Milano crolla un pezzo di cornicione

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì sotto la Stazione Centrale di Milano. In quel frangente e all’improvviso una sezione di cornicione di circa un metro e mezzo del sottopasso all’incrocio con via Sammartini è caduta. E nell’abbattersi al suolo ha sfiorato la donna.

Donna miracolata e polizia sul posto

Erano circa le 18.30 e per fortuna dopo quel sinistro nessuno è rimasto ferito, tuttavia e come spiega la testata stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La sezione di muro “si trova subito al di sotto del bordo della linea ferroviaria che conduce alla Stazione Centrale”. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per rilievi e verbalizzazioni.