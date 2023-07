Milano, è allarme per le polpette per i cani con le lame all'interno: ferita...

Milano, è allarme per le polpette per i cani con le lame all'interno: ferita...

Massima attenzione in questi torridi giorni d’estate per chiunque possegga un cane a Milano: proprio di recente, infatti, è tornato per i padroni dei nostri amici a quattro zampe l‘incubo delle pericolose polpette lasciate con il preciso obiettivo di ferire, se non addirittura uccidere, le povere bestioline.

Trovate polpette con delle lamette all’interno a Milano

Chi ha lasciato quelle lamette all’interno delle polpette gettate per terra nel giardino pubblico Carmelo Bene di Milano aveva un obiettivo preciso: fare del male a qualche cane di passaggio. Purtroppo, alla fine, il piano è stato effettivamente portato a compimento, sortendo gli effetti che in molti padroni temono: un cagnolino di passaggio con la sua padrona, un cucciolo di labrador di tre mesi, ha inavvertitamente ingerito la polpetta, ferendosi in modo fortunatamente non grave. Stando a quanto riporta Milano Today, l’animale sarebbe subito stato portato dal veterinario dalla sua padrona e sarebbe poi stato sottoposto ad una delicata operazione: il cucciolo non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Ferita anche la padrona

Il gesto sconsiderato ha però portato anche al ferimento della stessa padrona che ha trovato nella polpetta la pericolosa lametta. Nel frattempo, le autorità si sono messe al lavoro sul caso controllando con le telecamere di sicurezza installate in loco il passaggio di potenziali soggetti sospetti. Nell’area del parco, in via Caracciolo, è stato inoltre posto un cartello per avvisare i frequentatori del parco rispetto all’accaduto e ai potenziali pericoli futuri per i proprietari di cani di passaggio in zona.