Milano, via libera ai cani sul posto di lavoro: ecco a che condizioni

Quattro zampe: «Io posso entrare!». Finalmente. La sede distaccata di Lodi dell’Università Statale di Milano, ospite della facoltà di Veterinaria, ha deciso di accogliere i cani dei suoi dipendenti all’interno degli uffici. Vediamo a che condizioni.

Le condizioni per i quattro zampe in università

Si tratta di un accordo interno, sottoscritto dall’ateneo milanese dopo due anni di sperimentazione. Che i quattro zampe possano affiancare i loro padroni sulla scrivania o durante la pausa caffè è senza dubbio un grande traguardo per chi considera il proprio cane alla stregua di un figlio ma, come ogni accordo che si rispetti, ci sono delle condizioni a cui non ci si può sottrarre: gli animaletti che vorranno trascorrere le loro giornate all’interno dei locali dell’ateneo dovranno essere rigorosamente puliti, spazzolati, assicurati e vaccinati. E poi, alcuni ambienti resteranno off limits: tra gli altri, sicuramente aule di lezione, laboratori e mensa.

Corso di educazione per cani obbligatorio

Vietato disturbare colleghi, studenti o qualsiasi altro frequentatore o dipendente dell’università. Pertanto, il quattro zampre dovrà frequentare un corso apposito di educazione insieme al padrone. In caso di uffici con spazi condivisi, la presenza del cane dovrà essere accordata necessariamente da tutti i colleghi di scrivania. Resta invece per gli studenti una concessione straordinaria – legata a condizioni di disabilità o situazioni di difficile gestione dell’animale – quella di poter portare i loro cani all’interno dell’ateneo.