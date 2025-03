Milano in piazza per l'Ucraina: la voce della solidarietà europea

Milano in piazza per l'Ucraina: la voce della solidarietà europea

Un sit-in significativo a Milano

Milano ha ospitato una manifestazione di grande rilevanza in sostegno del popolo ucraino, tenutasi davanti al consolato degli Stati Uniti. Questo evento è stato organizzato all’indomani di un acceso confronto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’ex presidente americano Donald Trump, avvenuto nello studio ovale della Casa Bianca. La tensione internazionale e le sfide geopolitiche hanno spinto numerosi cittadini a scendere in piazza, unendosi per esprimere la loro solidarietà e il loro sostegno a una nazione che sta affrontando gravi difficoltà.

Unione di intenti tra le associazioni

Il presidio è stato coordinato dall’associazione Italia-Ucraina Maidan, insieme ad altri gruppi di ucraini residenti a Milano. Fabio Prevedello, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte alle violazioni dei diritti umani e dei valori europei. La manifestazione ha rappresentato un momento di coesione tra diverse comunità, unite dalla volontà di difendere i principi di libertà e giustizia. “Non possiamo rimanere in silenzio mentre stanno violando i diritti europei”, ha affermato Prevedello, evidenziando la necessità di una risposta collettiva e di una mobilitazione attiva.

La voce degli attivisti

Tra i partecipanti, l’attivista ucraina Tetyana Bezruchenko ha lanciato un appello accorato attraverso un video diffuso sui social media, invitando tutti coloro che sostengono i valori europei a unirsi alla causa. “La nostra voce è per il popolo ucraino e per i valori europei”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su una situazione che continua a evolversi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse personalità, artisti e cittadini comuni, tutti uniti dalla stessa determinazione di far sentire la propria voce in un momento storico cruciale.