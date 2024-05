L’incidente fatale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, venerdì 31 giugno, intorno alle 6:00 a Milano, quando l’autista del pullman per Malpensa ha visto sbucare di colpo un uomo davanti al suo mezzo. Nonostante abbia tentato di fare il possibile per evitarlo, non è riuscito nel suo intento, investendo il pedone e causandone la morte.

Incidente mortale a Milano

L’impatto è avvenuto sul viale Alcide De Gasperi a Milano che collega la città alle autostrade ed il pullman ha trascinato l’uomo per un centinaio di metri. Stando a quanto riportato dal sito MilanoToday, l’autista si sarebbe trovato davanti la vittima all’improvviso e avrebbe tentato di evitarlo senza però riuscirci.

Questa sembra essere l’unica cosa al momento certa sull’incidente, perché per il resto la vicenda ha ancora molte domande senza risposta, ma la polizia locale si è già messa a lavoro per fare luce sull’intera situazione. Anche l’identità della vittima è ancora un mistero, sembra però che si tratti di un uomo di cinquanta anni.

Le condizioni della vittima erano già critiche quando sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco, per questo motivo non c’è stato molto da fare per salvargli la vita. Al momento si sta anche cercando di capire perché l’uomo si trovasse nel luogo dell’incidente, che non è una zona propriamente adatta per il traffico di pedoni.