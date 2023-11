Una 45enne già in libertà vigilata è stata arrestata per aver ferito un vicino con un cacciavite.

Milano, lite tra vicini: donna ferisce anziano con un cacciavite

Un uomo di 61 anni è stato ferito ad un occhio con un cacciavite. A colpirlo, attraverso lo spioncino, è stata la vicina di casa, con cui aveva litigato. La donna è risultata essere già in stato di libertà vigilata ed è stata arrestata per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’aggressione è avvenuta mercoledì 8 novembre. Il 61enne italiano si era chiuso nel suo appartamento dopo l’ennesima lite con la vicina di casa. “Apri che ti uccido, apri che ti ammazzo” avrebbe iniziato ad urlare lei dal pianerottolo. L’uomo ha guardato dallo spioncino della porta per vedere se si trattava proprio della 45enne, ma è stato colpito con la punta di metallo di un cacciavite ed è rimasto ferito. A quel punto ha chiamato la polizia.

La donna è stata arrestata: era già in libertà vigilata

Quando sono arrivati gli agenti, la 45enne impugnava ancora il cacciavite e un coltello con cui aveva anche danneggiato la porta del vicino. Per i poliziotti non è stato facile bloccarla, visto che era armata e continuava a minacciare di morte anche loro. Alla fine, la 45enne è stata arrestata per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Era già in libertà vigilata a causa di vari precedenti., come reati contro la persona, sequestro, lesioni e resistenza. Il 51enne ha riportato una lieve ferita ad un occhio ed è stato portato all’ospedale San Paolo.