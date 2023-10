La scoperta è stata fatta dal programma di Rete4 Fuori dal Coro. L’inchiesta ha documentato una rete di uffici ed altri luoghi adibi a moschee abusive.

Milano, moschee abusive gestite da un condannato

Fuori dal Coro ha mostrato come in via Zambelli a Milano uffici, scantinati e a volte interi edifici siano stati adibiti a luoghi di culto illegali. Dal 2013, infatti, Ahmed Kabir, immigrato arabo condannato per diversi reati, gestisce un giro di moschee abusive, nonostante i malumori dei cittadini del quartiere. “Gli permettono di fare quello che vuole. Davanti a mia figlia si è tirato giù i pantaloni” ha dichiarato una donna. Dall’inchiesta è emerso anche che i frequentatori delle moschee siano molti estremisti islamici, che si sono espressi sulla guerra tra Hamas e Israele affermando: “Quello che sta facendo Hamas contro il governo di Israele è giusto”

Le condanne

Ahmed Kabir ha collezionato una serie di condanne per stalking, molestie, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, nonché una condanna di quattro anni e sette mesi di reclusione per aver minacciato una famiglia titolare di un’autofficina nel quartiere. Alle telecamere di Rete4, tuttavia, si è difeso dicendo che “tanta gente parla male di me, ma della condanna non ho visto ancora niente”.

La prima moschea a Milano entro il 2024

Nonostante la storia di Kabir abbia messo in ombra i tanti mussulmani che abitano il capoluogo lombardo, la città di Milano si è battuta affinché si riuscisse ad aprire la prima moschea legale. Secondo quanto riportato dalla Giunta Sala, l’inaugurazione dovrebbe avvenire entro il Ramadan del 2024, tra il 9 marzo e l’8 aprile. Il luogo di culto sarà collocato presso gli ex bagni di Via Esterle. Si tratta di uno dei quartieri in cui convogliano maggiormente diverse identità etniche e religiose. “Io mi sono battuto per far sì che ci possano essere le moschee necessarie sul territorio di Milano e non quelle abusive perché così è più facile controllare cosa succede” le parole del Sindaco Beppe Sala.