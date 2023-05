Le immagini terribili del pestaggio subito dal trans tra le vie di Milano da parte di quattro poliziotti hanno fatto il giro di tutti gli organi di stampa. Uno dei protagonisti della vicenda, racconta quanto successo a ‘Il Giorno’, ma la sua versione è già stata smentita dalla Procura.

Milano, poliziotti picchiano il trans: “Sopraffatti dall’adrenalina”

Era la mattina del 24 Maggio quando quattro poliziotti aggrediscono un trans di nome Bruna in zona università Bocconi a Milano. Qualcuno fra i passanti riesce a filmare una parte del pestaggio e il video diventa subito virale. Uno dei poliziotti è stato intervistato da ‘Il Giorno’ e ha raccontato i motivi che hanno spinto lui e gli altri agenti a comportarsi in quel modo: “Ho sbagliato. Ma la concitazione di quei momenti, la corsa per riprendere quella persona dopo il finto svenimento e l’immagine che continuava a girarmi in testa dei bimbi a scuola hanno preso il sopravvento.”

La smentita della Procura

Nel video si vede solo la parte in cui la donna è stesa a terra con le mani alzate mentre i quattro agenti le sono addosso e la colpiscono anche con delle manganellate, oltre a spruzzare lo spray al peperoncino. Secondo il racconto degli agenti, tutto questo sarebbe stato preceduto da minacce e sputi nei loro confronti da parte del trans. Versione diversa, invece, quella di Bruna: “Mi hanno messo in auto. Io ho iniziato a lamentarmi, ho dato testate contro il plexiglas e quello che era il capo ha detto di fermarsi. Ha cercato di prendermi per i capelli per farmi scendere, mi ha dato le botte ma io l’ho spinto via e sono scappata. Mi sono nascosta dietro a un’aiuola e mi hanno trovata.”