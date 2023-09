Due ragazzi di 25 e 26 anni sono stati picchiati a sangue davanti ad un locale nel centro di Milano, nella notte tra il 23 e il 24 settembre. Si trovano in gravi condizioni.

Milano, pestaggio per una sigaretta negata: due ragazzi in gravi condizioni

Due ragazzi di 25 e 26 anni sono stati picchiati a sangue per una sigaretta negata, davanti ad un locale nel centro di Milano. Gli aggressori sono quattro ma sono riusciti a scappare prima dell’arrivo della polizia. I giovani sono stati soccorsi. Uno ha perso molti denti e ha subito la frattura del setto nasale. L’aggressione è avvenuta intorno alle 2.45 del mattino di domenica 24 settembre, in viale Luigi Camoens, all’interno di Parco Sempione.

Milano, pestaggio per una sigaretta negata: la ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il gruppo si è avvicinato ai due ragazzi per chiedere una sigaretta, che è stata negata. Al rifiuto hanno reagito violentemente, aggredendo i ragazzi con pugni al volto e lasciandoli sanguinanti a terra. Nel pestaggio, uno dei due ha perso una decina di denti e ha subito la frattura del setto nasale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti per rintracciare gli aggressori, descritti dalle vittime come quattro ragazzi di origine nordafricana. Non sono ancora stati individuati. I due giovani sono stati soccorsi e portati al pronto soccorso. Lo scopo del gruppo non era rapinare, ma solo aggredire. I ragazzi sono stati lasciati sanguinanti per terra, ma non è stato rubato nulla.