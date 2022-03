Milano, serie di rapine a passanti: arrestati 8 minorenni

Ennesima baby-gang, questa volta a Milano, che attuava rapine nei confronti dei passanti nella zona della metro: arrestati 8 minorenni.

Ennesima baby-gang, questa volta a Milano, che attuava rapine nei confronti dei passanti nella zona della metro: arrestati 8 minorenni.

Baby gang di rapinatori a Milano

Agivano soprattutto nella zona Sud-Est di Milano, iniziando con insulti, intimidazioni e minacce, passando poi alle aggressioni e ai furti.

Si tratta dell’ennesima baby-gang di minorenni che è stata arrestata dai Carabinieri.

Gli indiziati sarebbero 8, tutti in età compresa tra i 12 e i 17 anni, e per questo motivo si sta aspettando un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni. I giovanissimi dovranno rispondere delle accuse di rapina, tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso per almeno 14 casi.

La serie di reati e le indagi dei Carabinieri

Secondo le indagi in corso, il gruppo agiva prevalentemente tra i quartieri di Corvetta e Calvairate, e si facevano chiamare “Z4”. Stando al rapporto delle forze dell’ordine, la baby gang agiva in questo modo: