Tragedia a Milano. Un uomo si è lanciato dal balcone della propria abitazione e, nella caduta, ha travolto una passante che stava camminando lungo la strada. La donna, colpita in pieno, è morta sul colpo nonostante i tentativi di soccorso. La vicenda ha sconvolto i residenti della zona, rimasti testimoni di una scena drammatica e inattesa.

Milano, si lancia dal balcone e uccide una passante

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 settembre, a Milano, un uomo di 70 anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione al quarto piano. Nella caduta ha colpito una donna di 83 anni che stava camminando sul marciapiede sottostante. L’impatto è stato fatale per l’anziana, deceduta sul colpo nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118.

Il 70enne è stato trasportato in codice rosso, cosciente, all’ospedale Niguarda, dove secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo, che hanno ricostruito la dinamica e confermato il tentativo di suicidio. L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omicidio colposo.

Milano, si lancia dal balcone e uccide una passante: chi era la vittima

La donna si chiamava Francesca Manno, aveva 83 anni e viveva a Milano. È morta domenica 14 settembre in via Fratelli di Dio, travolta da un uomo di 70 anni che si è lanciato dal balcone della sua casa.