Mimanera rivoluziona le sneakers: artigianalità, stile Made in Italy e massima personalizzazione

Dal 2010, Mimanera non si limita a decorare calzature: le progetta, le costruisce a mano, le trasforma in pezzi unici capaci di raccontare la personalità di chi le indossa. Il risultato? Un brand che ha saputo unire lusso, creatività e identità in un prodotto riconoscibile e irripetibile.

La firma dell’artigianato: ogni sneaker è un’opera su misura

Alla base della proposta Mimanera c’è un approccio sartoriale. Ogni calzatura è il risultato di un processo meticoloso, affidato a un team di artigiani e designer che operano manualmente su ogni dettaglio. I materiali selezionati – Swarovski, strass, glitter, pizzi, tessuti pregiati e inserti animalier – definiscono un’estetica esclusiva, che fa di ogni sneaker un oggetto non replicabile.

Collezioni per chi non accetta compromessi

Il catalogo è trasversale ma selettivo: si va dalle classiche Nike Dunk e Adidas Gazelle, passando per Converse Platform, Vans Old Skool e New Balance, fino ai sandali Birkenstock borchie. Alcune linee sono pensate per momenti speciali – come le scarpe da sposa, che uniscono comfort e raffinatezza – oppure dedicate ai più piccoli, con proposte per neonati e bambini.

Mimanera Airlines: la linea proprietaria che rompe gli schemi

Nel 2022 nasce Mimanera Airlines, una collezione indipendente che segna il passaggio dalla personalizzazione al design integrale. I modelli sono disegnati, progettati e realizzati interamente all’interno dell’azienda, affermando l’autonomia stilistica del brand. L’obiettivo è superare i limiti della customizzazione per proporre una nuova visione del lusso urbano.

L’e-commerce come spazio esperienziale

Il sito mimanerashop.com è stato concepito per offrire un’esperienza d’acquisto coerente con l’identità del marchio. L’interfaccia guida l’utente in un processo di selezione e personalizzazione intuitivo e raffinato.

Le spedizioni sono tracciabili e gratuite a partire da 150 euro, i metodi di pagamento sono diversificati e sicuri (PayPal, carte di credito, Postepay, Scalapay, bonifico e contrassegno), e la presenza di Gift Card digitali e di una sezione Outlet permette di accedere a soluzioni su misura anche dal punto di vista economico.

Una presenza internazionale costruita sul valore del Made in Italy

Dopo aver consolidato la propria reputazione in Italia, Mimanera ha ampliato la distribuzione verso mercati strategici come Germania, Francia, Belgio e Spagna. Nel 2021 ha aperto il suo primo store monomarca all’estero, all’interno del Mall of the Emirates di Dubai, uno dei templi mondiali del retail di fascia alta.

Più di una scarpa: un linguaggio visivo per esprimere chi sei

Il vero lusso oggi non è possedere, ma distinguersi. In un mondo dove tutto si assomiglia, Mimanera offre calzature che raccontano storie. Ogni sneaker è un manifesto personale, un gesto estetico, una forma di autenticità costruita con precisione artigianale. Non si tratta, infine, semplicemente di moda, ma di identità.