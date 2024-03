Sul sito web del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stato pubblicato un avviso per un rischio microbiologico che riguarda un lotto di salsa di noci.

Salsa di noci ritirata dal mercato: il motivo

All’interno del prodotto indicato, venduto in confezioni da 90 grammi, è stata segnata la presenza di Listeria monocytogenes oltre i limiti consentiti. Il lotto di salsa di noci soggetto a richiamo è il numero 054/24 con data di scadenza 23/05/2024. Il prodotto è a marchio Magrini Le Delizie, della linea Cuore di Salsa. La sede dello stabilimento si trova a Massa, in via Catagnina 4, il marchio di identificazione è IT G105G CE. Il consiglio delle autorità, per le persone che sono in possesso del prodotto interessato dal richiamo, è quello di non consumare le confezioni con il numero di lotto segnalato e di restituirle al punto vendita nella quale sono state acquistate.

Infezione da Listeria

Il batterio Listeria monocytogenes si può rilevare in diversi cibi crudi perché non sopravvive al processo di pastorizzazione e cottura. L’infezione si può manifestare con gastroenterite e con una forma più invasiva, detta sistemica. Quest’ultima si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi.

