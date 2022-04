Mino Raiola, a chi andrebbe l’eredità del procuratore del calcio?

A chi spetterebbe il suo parco calciatori in caso di scomparsa prematura?

Pochi minuti fa la smentita della notizia della scomparsa del procuratore Mino Raiola, ma in caso di decesso a chi spetterebbe il suo parco calciatori?

L’eredità di Raiola

Da ormai diversi anni la figura del procuratore nel mondo calcistico ha assunto sempre più importanza.

Per tutti, presidenti e direttori sportivi, sono loro i veri padroni. La scomparsa prematura di Mino Raiola priverebbe questa classe di un suo top, se non il più grande, sia per la rionanza delle sue azioni, che per i nomi dei suoi assistiti.

Affiliati a lui, i più grandi nomi del calcio moderno: l’eterno Zlatan Ibrahimovic, il numero 1 della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, l’ex bianconero Paul Pogba, e molti altri ancora.

Quando arriverà il momento, il suo “parco giocatori” dovrà essere ereditato da qualcuno.

I possibili eredi di Mino Raiola

Tra i nomi più caldi c’è sicuramente Jorge Mendes, proprietario dell’agenzia Gestifute e uomo del calcio mondiale. L’agente portoghese, che fra i suoi assititi vanta nomi di grande prestigio come quello di Cristiano Ronaldo, potrebbe diventare davvero il numero uno dei procuratori sportivi. Già ad oggi i trasferimenti dei suoi calciatori raggiungono una quota complessiva di “provvigioni“ superiore al miliardo di dollari.

Secondo Forbes, l’inglese Jonathan Barnett e la sua agenzia Stellar Group, con più di 200 calciatori rappresentati – fra cui Gareth Bale e il portiere juventino Wojciech Szczesny, sono i favoriti. Ha chiuso affari per 1,4 miliardi di dollari, incassando 142 milioni in commissioni.

Spunta anche il nome di Giuseppe Riso, conosciuto durante l’epoca di Berlusconi e Galliani al Milan, che oggi è di casa a Milanello: nella sua scuderia, tra gli altri, Daniel Maldini e Sandro Tonali.