Miriana Trevisan nella bufera: “Fa la gatta morta con Nicola Pisu”

Miriana Trevisan è stata criticata da alcuni fan del GF Vip 6 per il suo atteggiamento nei confronti di Nicola Pisu.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Sui social in molti tra i fan del GF Vip 6 hanno attaccato Miriana Trevisan.

La showgirl è stata tacciata di fare “la gatta morta” con il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, con cui si è scambiata un bacio proprio all’interno del reality show. Nonostante l’evidentemente interessamento da lei dimostrato nei confronti di Nicola Pisu, Miriana Trevisan continua a sostenere di non essere convinta di volere una storia insieme a lui (fatto che le è valso numerose critiche da parte dei fan del ragazzo). Come se non bastasse, secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente, la showgirl avrebbe un corteggiatore pronto ad attenderla fuori dalla casa di Cinecittà.

Sarà vero? Al momento sulla questione tutto tace e Miriana Trevisan non ha voluto confermare né smentire la notizia (che ovviamente le è stata riportata da Alfonso Signorini).

Miriana Trevisan: i dubbi

Mentre Nicola Pisu non le ha nascosto i suoi sentimenti, Miriana Trevisan si è tirata indietro e ha affermato:

“Non volevo farti stare male, però mi manca il dialogo, te l’ho detto io sono a posto con la coscienza, mi sono presa il mio tempo per pensarci e quindi anche andare oltre, fisicamente, non me la sento è troppo per il poco tempo che è passato”.

In tanti tra i fan sui social sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e al momento sono molti i commenti negativi ricevuti da Miriana Trevisan (che, essendo in nomination, rischia di lasciare presto la casa del reality show).

Miriana Trevisan: la vita privata

Miriana Trevisan ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con il cantante Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, da cui ha avuto suo figlio Nicola.

La coppia si è separata ufficialmente nel 2013, ma Pago ha dimostrato di provare profonda stima per la sua ex moglie. Ospite al reality show condotto da Signorini infatti ha detto: “Ma quanto sei bella? Sei straordinaria, Nicola sta benissimo e ti ama, sei un angelo sopra le nuvole. Tutti sono orgogliosi di te e la cosa bella è che pur essendo una coppia che si è separata son venute situazioni molto gravi e ci siamo dati aiuto a vicenda“.