GF Vip, Miriana Trevisan su Nicola Pisu: “Senza telecamere lo frequenterei”

Nel corso dell'undicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 18 ottobre con l’undicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ecco cosa è successo.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più complici e vicini. Proprio nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip hanno sancito il loro feeling in diretta. I due gieffini, inoltre, nel corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia si sono raccontati, con la Trevisan che qualche giorno fa ha confessato: “Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te […] sento il tuo bisogno di affetto”.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, l’undicesima puntata del GF Vip

Un rapporto, quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, di cui si è parlato anche nel corso dell’undicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per l’occasione è stata mostrata una clip in cui dopo la nomination di Miriana, Nicola ha detto: “Se esci tu vado via anche io!”. La Trevisan, però, sembra essere più frenata: “Ho paura delle telecamere, della differenza di età e davvero ho voglia di conoscerlo al di fuori, però sono attratta da lui, ma innamorato è troppo”.

Nicola Pisu ha quindi risposto: “Il mio è un sentimento pieno”, con la Trevisan che ha aggiunto: “Se non ci fossero le telecamere ci uscirei“.

Miriana Trevisan contro Andrea Casalino

Sempre nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, si è assistito ad uno scontro tra Miriana Trevisan e Andrea Casalino. Quest’ultimo, eliminato da qualche settimana, ha affermato che la showgirl era interessata a lui. Ma non solo, nei giorni scorsi ha dichiarato che la showgirl non è interessata a Nicola Pisu in quanto aveva confessato di essersi infatuata di lui.

Interpellata da Alfonso Signorini, quindi, la Trevisan ha risposto: “Perdonami, ma io non ho mai detto che a te non piaccio. (…) Sei un tipo galante… proprio il tipo di uomo che piace a me. (…) Stai un po’ a rosica. Te lo dico così, gentile come te… “.

L’ex concorrente del GF Vip ha poi proseguito ribadendo che Miriana Trevisan non è assolutamente presa da Pisu. “Se una donna è un po’ presa, anche minimamente non ha quel tipo di comportamento. Credo in Nicola, ma non credo in Miriana. C’è solo un po’ di strategia per avere maggiore popolarità“. Parole, quelle di Casalino, che non sono passate inosservate, con Sophie che ha commentato: “C’ha provato con metà del cast, mamma mia… Ci ha provato con tutto il cast“.