Mirko Tomkow ha ucciso il figlio di 10 anni: rischia l’ergastolo

Attesa la sentenza di primo grado per Mirko Tomkow, che lo scorso 16 novembre ha ucciso il figlio di 10 anni, Matias.

Il piccolo era appena tornato da scuola, quando si è imbattuto nel padre, completamente ubriaco, che era entrato in casa di nascosto. L’uomo gli ha messo dello scotch sulla bocca “per farlo smettere di gridare” e lo ha ucciso a coltellate, per poi mettere il suo corpo nel cassettone del letto. “Sono entrato in casa e non c’era nessuno. Sono entrato con le chiavi nascoste fuori. Con un coltello da cucina ho aperto la porta della soffitta.

Ho fumato, bevuto e aspettato. Mentre ero lì ho sentito le ruote dello zaino di mio figlio che sbattevano sui gradini e sono sceso. Appena mi ha visto ha urlato di andarmene via” ha raccontato Tomkow. L’uomo non poteva più avvicinarsi alla famiglia, perchè era stato denunciato per maltrattamenti.

La dinamica dell’omicidio

Il giorno dell’omicidio, l’uomo era uscito dal Covid hotel in cui era stato per alcuni giorni, ha preso un treno e si è diretto a Vetralla.

“L’ho scaraventato a terra e messo nel lavandino del bagno, mentre Matias continuava a gridare. Era fastidioso, per farlo smettere ho preso lo scotch e glielo ho avvolto sulla faccia. Il coltello l’ho preso alla fine, ma non mi ricordo” ha raccontato l’uomo, che rischia l’ergastolo. La madre del bambino ha trovato in casa Matias morto e l’ex marito svenuto a causa dell’alcol. Era rientrata insieme ad un parente e si è ritrovata davanti una scena terribile.

Mirko Tomkow è stato portato in ospedale e messo in stato di arresto. La donna è stata ricoverata per il forte shock. “Mi aveva detto che Mirko continuava a bere molto, continuavano a discutere e litigare, ma mia sorella non voleva che Matias assistesse sempre a quelle discussioni. Per quello aveva deciso di allontanare da casa il marito e lo aveva denunciato, voleva stesse lontano dal bambino” aveva raccontato Ymeri, la sorella della madre del bambino, a Fanpage.it.