Mischia candeggina e ammoniaca: Maddalena muore a 74 anni

Dramma a Bari, dove Maddalena Tanzi è morta a 74 anni mentre puliva il bagno. La donna è rimasta intossicata dopo aver preparato una miscela di candeggina ed ammoniaca: anche il marito si è sentito male.

Bari, mischia candeggina e ammoniaca: muore una donna di 74 anni

La pensionata aveva intenzione di ripulire i tubi della doccia della casa in cui viveva insieme al marito e, per farlo, ha deciso di mischiare i due detergenti. In pochi attimi, nell’appartamento situato nel quartiere Japigia, si è alzata una nube tossica che ha avvolto il locale e la donna. Maddalena è morta pochi minuti dopo.

L’arrivo dei soccorsi e la caduta del marito

Il marito, accortosi di quanto stava succedendo, ha allertato i soccorsi, ma anche lui si è sentito male, cadendo a terra e sbattendo la testa. I medici del 118 che sono arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare Maddalena, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato in codice giallo. Anche alcuni operatori entrati nel bagno della casa, hanno avuto un piccolo mancamento causato dalla nube tossica, ma si sono ripresi in breve tempo.