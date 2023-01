L’americana R’Bonney Gabriel ha vinto il concorso di Miss Universo.

Tra le tante candidate era presente anche una ragazza italiana, Virginia Stablum.

Miss Universo, chi è la vincitrice: l’americana R’Bonney Gabriel

L’americana R’Bonney Gabriel è stata incoronata come 71esima Miss Universo. La ragazza ha 28 anni, è originaria di Houston, e lavora come modella, stilista e insegnante di cucito. Con il suo mestiere aiuta le donne vittime di violenza a uscire da situazioni difficili. Si tratta della prima dona filippino-americana ad aver vinto la corona di Miss Usa.

Sabato 14 gennaio si è tenuta la finale del concorso di bellezza a New Orleans, in Louisiana, a cui hanno partecipato 84 donne. Il podio è stato tutto americano, visto che al secondo e terzo posto si sono classificate Amanda Dudamel dal Venezuela e Andreina Martinez dalla Repubblica Dominicana.

“Faccio lezioni di cucito a donne che sono sopravvissute alla tratta di esseri umani e alla violenza domestica. E lo dico perché è così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità” ha dichiarato la vincitrice.

Durante il concorso ha parlato del tabù dell’età delle donne. “Vorrei vedere un aumento dell’età del concorso perché ho 28 anni, l’età più avanzata per competere. E penso che sia una cosa bellissima. Come donna, credo che l’età non ci definisca. Non è domani, non è ieri, ma è adesso. Il tempo è adesso” ha dichiarato.

La candidata italiana

La candidata italiana a Miss Universo è stata la 24enne trentina Virginia Stablum. Si è fatta conoscere dal pubblico nella trasmissione Uomini e Donne e sognava di portare a casa la famosa corona. Si sarebbe trattata della prima volta nella storia per un’italiana e sarebbe anche stata la prima mulatta a trionfare. Virginia è una modella trentina, nata nel 1998 e diplomata al liceo linguistico Sophie Scholl prima di iscriversi all’Università di Verona, Scienze della Comunicazione, con alle spalle diversi set e passerelle.