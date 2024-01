Il primo segnale di tensione dopo i raid USA e britannici contro gli Houthi. Un missile sfiora una nave che trasporta petrolio russo.

Un missile sfiora una nave

Nella notte scorsa, una nave che trasportava petrolio russo è sfuggita per poco a un missile sparato dai ribelli Houthi, a circa 90 miglia a sudest di Aden, nello Yemen. Il missile è finito in acqua a una distanza di 400-500 metri dalla nave. Questo episodio segna il primo segnale di tensione dopo i recenti raid condotti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna contro gli obiettivi degli Houthi. L’Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations) ha riferito dell’incidente, aggiungendo che nelle vicinanze dell’area in cui è caduto il missile sono state individuate tre piccole imbarcazioni. Fortunatamente, il comandante della nave colpita ha confermato che non ci sono state vittime né danni, e la nave continua il suo viaggio verso il prossimo porto di destinazione.

Tragedia sfiorata per une errore

La società britannica di sicurezza marittima Ambrey ha dichiarato che la nave sarebbe stata presa di mira per errore, in quanto gli Houthi avrebbero erroneamente ritenuto che fosse legata al Regno Unito. Questo è il secondo incidente del genere che coinvolge una nave che trasporta petrolio russo, secondo quanto riportato dalla società.