Ucraina, nave giapponese colpita da un missile: ferito un membro dell’equipaggio

Una nave giapponese è stata colpita da un missile vicino ad un porto nella regione di Odessa: un membro dell'equipaggio è stato ferito.

Dopo la notte di esplosioni e spari a Kiev, un missile ha colpito per errore una nave giapponese vicino alla costa dell’Ucraina, ferendo uno dei 20 marittimi filippini a bordo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

Nave giapponese colpita da un missile

L’incidente è avvenuto vicino ad un porto nella regione di Odessa, nell’Ucraina meridionale, in acque che le navi erano state avvertite di evitare. Il mercantile in questione, la “Namura Queen”, non sarebbe però stata a conoscenza dell’avvertimento iniziale ed è stata colpita mentre cercava di spostarsi fuori dall’area.

Imbarcazione battente bandiera panamense e di proprietà di un’impresa logistica della prefettura di Ehime, dopo essere stata urtata ha potuto proseguire la navigazione e si è diretta in Turchia per una valutazione dei danni.

Uno dei membri dell’equipaggio è rimasto ferito ad una spalla ma, come riportato dall’azienda proprietaria della nave, non sarebbe in pericolo di vita.

Nave giapponese colpita da un missile, Kiev: “Lanciato dai russi”

Le autorità ucraine hanno ritenuto che il missile è stato lanciato dalle forze russe. Un funzionario di una società del gruppo collegata all’azienda, sollevato dal fatto che i marittimi sono tutti vivi, ha annunciato che “ vorremmo spostarli in un luogo sicuro il prima possibile e spero che le tensioni in Ucraina si allentino in modo che le navi possano tornare a trasportare merci in sicurezza“.

Da quando la Russia ha iniziato ad invadere lo stato, sono state colpite almeno tre navi non militari.