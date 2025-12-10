Una donna di 32 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Lucera, in provincia di Foggia: il ritrovamento, avvenuto nel bagno di casa, ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio degli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Mistero sulla morte della giovane madre a Lucera

La vittima, madre di quattro figli, viveva con il marito in un contesto che, secondo i vicini e chi li conosceva, appariva tranquillo e privo di tensioni evidenti.

Il nucleo familiare era ben inserito nella comunità lucerina e l’uomo è sempre stato descritto come una persona dedita al lavoro.

Dopo la tragedia, l’intera comunità si è stretta attorno ai bambini, offrendo sostegno alla famiglia in un momento di profondo dolore. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della 32enne.

Mistero a Lucera: donna di 32 anni trovata morta in casa, accertamenti in corso

Restano ancora da chiarire le circostanze del decesso di una donna di 32 anni, di origine nigeriana, trovata priva di vita in un’abitazione di via Raffaele De Peppo, a Lucera. A scoprire il corpo, riverso sul pavimento del bagno, è stato il marito, che ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Gli agenti, giunti sul posto insieme al personale della Scientifica, al medico legale e al magistrato di turno, hanno effettuato i primi accertamenti. Come riportato da Foggia Today, sul corpo sarebbero stati individuati lievi segni da taglio, ritenuti però non compatibili, almeno in apparenza, con la causa della morte. Per questo motivo la Procura ha disposto l’autopsia, che dovrà stabilire se si tratti di un tragico incidente, di un gesto volontario o di un atto violento.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, anche se non emergono elementi che facciano pensare con certezza a un omicidio.