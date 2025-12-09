A Muggiò, il ritrovamento del corpo senza vita di Giovanna Piras, 76 anni, nella sua abitazione ha aperto un giallo ricco di misteri. La donna è stata trovata morta a terra con un asciugamano sul volto, mentre l’appartamento mostrava segni di disordine e il blocchetto della porta d’ingresso era manomesso, elementi che rendono ancora oscure le cause del decesso.

Muggiò, donna di 76 anni trovata morta

A Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, è stato trovato il corpo senza vita di Giovanna Piras, 76 anni, pensionata e residente da sola in un appartamento al primo piano di via Magenta.

Come riportato da il Corsera, l’allarme è stato dato dal fratello, anche suo tutore legale, che da alcuni giorni non aveva notizie della donna. All’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Desio, la porta dell’abitazione sarebbe risultata chiusa ma priva del blocchetto della serratura, permettendo agli investigatori di entrare senza difficoltà. All’interno, l’appartamento sarebbe stato in evidente disordine, con terriccio sparso sul pavimento, e il corpo di Piras riverso a terra con un asciugamano sul volto. Non sarebbero state rilevate tracce di sangue, ma la scena ha sollevato interrogativi sulle possibili cause del decesso.

Muggiò, donna di 76 anni trovata morta: indagini aperte su circostanze sospette

Giovanna Piras, nubile e riservata, conduceva una vita molto ritirata, con pochi contatti sociali al di fuori del fratello, con il quale sembrava avere frequenti dissapori. Negli ultimi anni, la donna mostrava segni di debilitazione fisica e problemi di salute, tanto da uscire raramente di casa.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Rosamaria Iera, mirano a chiarire ogni aspetto del caso, dal disordine nell’appartamento alla misteriosa rimozione del blocchetto della porta. Fondamentale sarà l’autopsia per determinare le cause della morte, mentre gli investigatori valutano tutte le ipotesi, comprese un’aggressione, un furto o un possibile decesso naturale.