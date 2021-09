Moda, i must-have per l’autunno 2021

Con l’arrivo dei mesi freddi si vedrà l’esordio di un abbigliamento autunnale per tutte le fisicità, da quelle più filiformi ed esili a quelle plus size.

Con l’arrivo del 2021 sono tantissimi i capi tornati in voga dagli anni passati, come passamontagna, jeans cropped e gonne frangiate.

Allo stesso tempo sono sorti nuovi modi di vestire, che riguardano abbinamenti cromatici particolari, inusuali, come quelli che vedono l’abbinarsi di colori primari, analoghi o complementari.

Ecco quindi che la moda attuale sa di libertà, priva di schemi e convenzioni che la rendono perfetta per qualsiasi persona. La moda 2021 diventa quindi un inno all’inclusività.

Autunno 2021 – Inclusività e moda

Con l’arrivo dei mesi freddi si vedrà l’esordio di un abbigliamento autunnale per tutte le fisicità, perfetto per vestire qualsiasi morfologia corporea, da quelle più filiformi ed esili a quelle più tondeggianti fino alle plus size.

Ecco allora qualche esempio dei capi sono già must have per questa stagione:

Jeans Cropped, ovvero pantaloni “tagliati” rispetto ai modelli classici. La gamba termina in maniera più ampia, senza stringersi troppo su polpacci e caviglie. Questo capo riesce quindi a vestire anche chi ha difficoltà a indossare pantaloni skinny o a sigaretta. Il modello cropped è perfetto per chi non vuole rinunciare al fascino senza tempo dei jeans e allo stesso tempo alla comodità. Chi ama le forme più estrose, può optare per la versione cropped flare.

T-shirt con paillettes, conosciutissime sin dagli anni ’70. Questa particolare tipologia di maglietta, in base ai capi con i quali viene abbinata può ricreare look di ogni tipo: eccentrici, eleganti, rock e romantici! Una maglietta con paillettes offre la comodità di una t shirt classica e allo stesso tempo impreziosisce l’outfit , donandogli subito una marcia in più.

paillettes, conosciutissime sin dagli anni ’70. Questa particolare tipologia di maglietta, in base ai capi con i quali viene abbinata può ricreare look di ogni tipo: eccentrici, eleganti, rock e romantici! Una maglietta con paillettes offre la comodità di una t shirt classica e allo stesso tempo , donandogli subito una marcia in più. Gonne e vestiti con bordi frangiati , un vero e proprio ritorno allo stile hippie, che insieme alle paillettes sopracitate, richiamano gli anni ’70. Il loro scopo è quello di creare movimento, seguendo perfettamente i movimenti di chi le indossa. Non vi sono limiti per indossarle. Possono impreziosire look più casual , magari per andare a un concerto, come anche quelli più eleganti o classici, per una cena fuori con le amiche.

, un vero e proprio ritorno allo stile hippie, che insieme alle paillettes sopracitate, richiamano gli anni ’70. Il loro scopo è quello di creare movimento, seguendo perfettamente i movimenti di chi le indossa. Non vi sono limiti per indossarle. Possono , magari per andare a un concerto, come anche quelli più eleganti o classici, per una cena fuori con le amiche. Passamontagna, un capo che dalla guerra di Crimea sino agli anni di Piombo, rientra tra gli accessori politici più gettonati sia sulle passerelle che nella vita di tutti i giorni. Il loro scopo non è solo quello di proteggere ovviamente dal freddo, ma anche di donare immediatamente un look forte e deciso, decisamente lontano dalla banalità. I materiali di fabbricazione possono riguardare tessuti in lana, cotone o fibre sintetiche.

I capi sopra indicati sono realizzati in tantissimi design e colori diversi, indossabili senza alcuna limitazione, proprio a ricordare la loro natura inclusiva, che non solo vuole normalizzare ogni corpo e gusto estetico, ma desidera anche portare originalità e forme peculiari per le strade.

Ecco quindi che l’autunno 2021 permetterà a qualsiasi persona di sentirsi a proprio agio nei vestiti che indossa.

La moda saprà, come sempre, lanciare un messaggio chiaro e potente, influenzando in senso virtuoso chiunque la segua.