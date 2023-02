Modella 60enne posa in bikini su TikTok: arrivano le critiche

Hanya Kizemchuk, modella 60enne, è stata criticata per aver posato in bikini su TikTok e Instagram.

Una modella 60enne molto amata sui social network, soprattutto su TikTok e Instagram, ha deciso di posare in bikini.

In tanti sono felici di vedere i suoi scatti e le dicono di continuare ad andare avanti; altri invece hanno deciso di criticarla perché “non ha l’età” per fare certe cose.

Modella 60enne posa in bikini su TikTok e Instagram

Nonostante Hanya Kizemchuk sia una modella molto seguita ed adorata dai suoi fan ha anche molti hater. La scelta della donna di 60 anni è stata quella di lanciare un bel messaggio, ossia che l’età non conta e bisogna amarsi per come si è.

Le sue parole sono di incoraggiamento per molte persone più giovani che magari sono insicure del loro corpo e del loro aspetto. I seguaci di Hanya Kizemchuk commentano sempre in maniera positiva i suoi video e i suoi scatti.

Ecco le critiche

C’è però una parte di TikTok ed Instagram a cui non sta bene ciò che fa la Kizemchuk, anche se non fa del male a nessuno. Molti reputano immorale i suoi scatti e si focalizzano prinicipalmente sull’età della donna.

Tra i commenti si possono leggere frasi come: “Perché alla tua età non ti copri?“, “Ma non ti vergogni?“, “Io metterei gonne e vestiti più lunghi“. Alla modella però non interessano queste critiche e dunque non si ferma a rispondere o dargli peso.