Ancora sangue sulle strade del Modenese. Nella notte tra ieri e oggi, due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro. Si aggiunge al bilancio una terza persona ferita gravemente.

L’incendio dopo il frontale con un altro mezzo

Il sinistro mortale si è verificato in via Magazzeno, per cause ancora al vaglio delle autorità. Ciò che unicamente si apprende da primissime indiscrezioni è che le due vittime viaggiavano a bordo della medesima vettura e che la stessa, dopo essersi scontrata frontalmente con un altro veicolo, ha preso fuoco. Scattato l’allarme tramite la chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte di altri viaggiatori, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza insieme a una squadra di vigili del fuoco e agli agenti delle forze dell’ordine. Per le due vittime purtroppo non c’è stato niente da fare: con ogni probabilità sono morte sul colpo.

Chi è il sopravvissuto?

Il soggetto ferito, un ragazzo ventisettenne, viaggiava invece a bordo dell’altro mezzo coinvolto nello schianto. Estratto dalle lamiere dell’abitacolo dai pompieri e affidato subito dopo al personale sanitario del 118, il giovane è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Resta escluso per lui il pericolo di vita.