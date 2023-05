Ennesimo morto in strada. Grave incidente stradale stamattina, lunedì 29 maggio, nella provincia pontina. Un uomo ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sull’Appia, nel territorio di Cisterna (LT).

I dettagli dello scontro

L’incidente si è verificato intorno alle ore 4:30, all’altezza del chilometro 55.600 della strada statale 7 e i mezzi coinvolti sono un furgone e una vettura. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente: presenti sul posto due pattuglie della polizia stradale di Latina e Aprilia che si stanno occupando dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza ma purtroppo per l’uomo alla guida della vettura, un cittadino di origini straniere, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Trasportato invece in ospedale il conducente del furgone, che è stato ricoverato ed è ora in prognosi riservata.

Rallentata la viabilità

Ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche le squadra Anas. Il tratto di strada interessante dal sinistro è stato provvisoriamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, oltre ai rilievi di rito e alla pulizia del piano stradale. La circolazione ha subìto inevitabili disagi e rallentamenti.