La prudenza non è mai troppa, soprattutto negli ultimi tempi, per un allarme bomba le autorità tedesche hanno deciso di sospendere la manifestazione dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera.

Allarme bomba a Monaco: sospesa la manifestazione dell’Oktoberfest

In Germania è tempo di Oktoberfest, la manifestazione iconica del mese di ottobre, ormai festeggiata in tante parti del mondo.

A Monaco di Baviera però, la manifestazione dell’Oktoberfest è stata sospesa per via di un allarme bomba. Ecco cosa si legge nella nota ufficiale: “l’aera del Festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17.” Questa mattina, infatti, nella parte settentrionale della città tedesca è stata segnalata un’esplosione con colpi di arma da fuoco.

Come visto, almeno fino alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, è sospesa l’Oktoberfest a Monaco di Baviera. In mattinata infatti c’è stata un’esplosione in un edificio residenziale, che ha causato la morte di una persona, con un’altra che invece risulta scomparsa. Secondo le prime informazioni riportata da La Bild, un uomo avrebbe riempito di esplosivi la casa dei genitori, per poi dare fuoco all’abitazione e togliersi la vita. La persona scomparsa non rappresenterebbe un pericolo. Le forze speciali sono state chiamate per disinnescare le bombe nell’appartamento, l’Oktoberfest è stata sospesa per non correre rischi.